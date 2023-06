Arnold Schwarzenegger reconoce haber manoseado a varias mujeres en el pasado

Arnold Schwarzenegger, icono del cine de acción de los años 80, cuenta con una larga trayectoria que se aborda en la miniserie Arnold que estrena Netflix este miércoles 7 de junio. A lo largo de los tres episodios de los que consta, los espectadores podrán ser testigos de múltiples testimonios y confesiones sobre diversos episodios de la vida del actor.

Se trata de un estreno no exento de crítica, pues se aborda también una de las polémicas más sonadas del antes culturista. A tan solo uno días de las elecciones de 2003, a las que se presentó como gobernador de California y que además ganó, Schwarzenegger fue acusado de manosear a seis mujeres durante al menos tres décadas.

En ese momento, el actor negó los hechos. Sin embargo, ahora reconoce haberse "portado mal" en los sets de rodaje de sus películas. "He hecho cosas que no estaban bien, lo que pensé que era una broma", ha afirmado a varios medios de comunicación. "Esa gente a la que he ofendido. Quiero decirles que lo siento profundamente y me disculpo porque eso no es lo que estoy tratando de hacer", agrega.

Precisamente en la pieza documental de Netflix, el austríaco aborda esta polémica y afirma que tuvo un comportamiento "incorrecto". "Al principio estaba un poco... a la defensiva", explica. "Hoy, puedo mirarlo y decir que realmente no importa qué hora sea. Si son los días de Muscle Beach de hace 40 años, o de hoy, que esto estaba mal. Fueron terribles todas las excusas, estuvo mal".

"Personalmente, me sorprendió que no tuviera más efecto en las elecciones. Pensé que más personas se ofenderían", ha añadido el actor en declaraciones a la reportera de Carla Hall, The Angeles Times.