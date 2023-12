"Llevo recibiendo homofobia desde hace muchos años. Precisamente por eso nunca he querido hablar de mi orientación sexual". El rapero Arkano se ha sincerado sobre su orientación sexual con el podcaster Malbert en un nuevo programa de Querido hater.

El artista, que ya había declarado en alguna ocasión que es "bisexual, pero en Tinder tengo puesto solo chicas", ha querido zanjar una polémica sobre si se estaba apropiando de la temática y cultura Queer o si realmente sabe en sus carnes lo que conlleva.

Y es que en torno a Arkano siempre han existido especulaciones e insultos desde el mundo del rap, en especial tras afirmar que "nunca he tenido nada serio, pero han pasado cositas. Han pasado cositas en baños con chicos".

Por ello, Malbert le quiso situar ante la tesitura de los artistas que se apropian de la cultura Queer y no pertenecen a ella. La respuesta de Arkano fue tajante: "He comido pollas. Si esa es tu pregunta, he comido pollas. Por si pensabas que me estaba apropiando de algo".

"Bien comidas. No te voy a dar el número de cuántas. No voy a entrar en detalles", zanja Arkano, en unas declaraciones que se han hecho viral en las redes sociales.