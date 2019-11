Arkano la lía tras subir un vídeo 'ebrio' junto a una mujer desnuda

El rapero Arkano sorprendió a sus fans este jueves tras subir un vídeo a Instagram supuestamente borracho en una habitación junto a una mujer desnuda a la que llega a morder una nalga.

A Arkano se le está yendo la puta cabeza ya pic.twitter.com/UPwuB3gPtq — υɴαι 🦁 (@unai_ATH) November 28, 2019

Poco después, el asesor de Melendi en La Voz Kids eliminó la historia de Instagram y publicó una breve reflexión tras las críticas recibidas. "La semana pasada fui trending topic por no ser "rapero" y esta semana me tiráis por serlo demasiado ¿Sabéis? No tengo tiempo para tanta tontería. Estoy celebrando", apuntó.

Aunque todo parecía un desliz del rapero, este viernes Arkano reveló el objetivo del polémico vídeo: "Todo era una campaña previa". "Para quien no lo haya entendido esto era el previo de No me sale, el primer single de mi nuevo proyecto, en el cual busco que se reflexione sobre los valores del éxito heredados. Aquello que nos dicen que tenemos que lograr para triunfar", explicó en un vídeo en el que dio las gracias por la buena acogida del tema, que sumó "más de 200.000 visitas en las primeras 12 horas. Es una auténtica locura".