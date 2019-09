Ariana Grande denuncia de Forever 21 por promocionarse con una modelo parecida a ella

La cantante Ariana Grande ha denunciado a la marca de ropa Forever 21, muy popular entre los adolescentes estadounidenses, por promocionar sus productos con una modelo con una imagen muy similar a la suya.

Según apuntan diversos medios, la intérprete habría presentado una demanda por 10 millones de dólares el pasado lunes.

BREAKING: Ariana Grande sues Forever 21 for $10M for look-alike ad campaign. “The resemblance is uncanny and Forever 21’s intent was clear: to suggest to the viewing public that Ms. Grande endorsed Forever 21, its products, and was affiliated with Forever 21.” @wbz pic.twitter.com/5x9jtVHrm7