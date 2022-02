Antonio Resines: "No supe nada durante 38 días"

Después de más de un mes en coma debido al covid-19, Antonio Resines recibía el alta hospitalaria el pasado 10 de febrero y ahora, aunque todavía le queda un largo camino para recuperarse totalmente –ya que como él mismo ha desvelado tiene un 80% de atrofia muscular por su largo ingreso en la Uci– ha hecho su primera salida pública.

Apoyado en dos muletas y acompañado por la que ha sido su principal apoyo en todo este tiempo, su mujer, Ana Pérez Lorente, el popular actor reapareció con muy buen aspecto y, después de una visita rutinaria al dentista, hemos podido verle acudiendo a su primera revisión médica en el hospital Gregorio Marañón –donde estuvo ingresado– donde los médicos le examinaron y le dijeron cómo avanza su recuperación y cuándo podrá retomar sus compromisos profesionales.

Con un estilismo de lo más elegante para la ocasión, Resines lució pantalón oscuro, americana en color azul marino, pañuelo a juego y sombrero, intentando (sin conseguirlo) pasar desapercibido en su regreso al hospital tres semanas después de recibir el alta.

"Estoy mejor y que poco a poco, que me queda todavía una temporada de muletas. Pero bueno, poco tiempo ya. Vida normal y todo muy bien. Con el apoyo de Ana siempre, eso por supuesto", contestó a los periodistas que lo aguardaban en la entrada del hospital.

Antonio Resines sigue manteniendo buen humor: "Cansado, pero bien. Estamos bien de ánimo", dijo ante la prensa.

El artista reveló que en estos meses no tuvo constancia de nada de lo que pasaba a su alrededor: "No me he enterado de nada. He estado 38 días en coma. No me he enterado muy bien, pero sé que la gente ha estado muy pendiente y eso es una alegría", aseguró.

No obstante, es consciente de todo el cariño que ha recibido, especialmente de parte de su mujer y su hijo: "Si no, los mato, fíjate. Imagínate que me dejan solo en estas circunstancias. Todo estupendamente", dijo haciendo gala de su buen sentido del humor.

"Hago rehabilitación en casa y, poco a poco, ir saliendo a la calle para andar y coger fuerza, porque perdí mucha masa muscular y me tengo que apoyar en unas muletas, pero nada más. Es tiempo y ganas", reveló el actor.

Preguntado sobre si su delicado estado de salud previo y la larga recuperación que le espera podría condicionar su futuro no solo en lo personal, sino en lo laboral. Es decir, ¿podría las lesiones del covid forzar a Resines a una jubilación? "Es una exclusiva para vosotros. Nunca más voy a volver a trabajar, pero nunca. Ni una foto voy a hacerme. No, volveré, pero con tiempo", confesaba entre risas la prensa mostrando una fuerte ironía.

"Voy al Hospital Marañón para que me hagan otra revisión y que me digan qué tal voy de las piernas y todas esas cosas. Haciendo una revisión médica, varias revisiones médicas", sentenció el actor frente a la prensa en su casa avisando de que solo hace vida pública por lo relativo su salud.