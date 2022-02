Antonio Resines reaparece tras superar el covid: "Estaba en otro mundo paralelo"

El actor Antonio Resines, que recibió la semana pasada el alta hospitalaria tras mes y medio ingresado por el covid-19, comparó este lunes por la noche su estancia en la Uci con vivir en un "mundo paralelo". "Al principio me sentía mal. Tenía fiebre. Luego me llevaron al hospital y ya no recuerdo nada", dijo en una breve aparición telemática en el programa de Antena 3 El Hormiguero.

"Yo estaba en otro mundo paralelo que tenía que ver con la realidad (...), vives en un mundo extrañísimo, pero es otra cosa. Se pasa muy mal porque no controlas", afirmó en el programa, en el que se deshizo en agradecimientos al personal sanitario del Hospital Gregorio Marañón, en el que permaneció 48 días ingresado.

"Lo bueno es que hay gente (...) que estudia, se deja la vida (...) había 14 turnos (...) nos salvamos 80 de los 97 que estábamos en la Uci ¡Me he librado de una!", enfatizó antes de decir que a consecuencia de la enfermedad sufre una atrofia del 80% en su musculatura.

"Que la gente sepa que esto es una cosa muy seria. Así que por favor que toda la gente se vacune", concluyó el actor.

Resines recibió el pasado día 10 el alta hospitalaria del Gregorio Marañón de Madrid tras haber pasado 48 días ingresado por complicaciones derivadas de la covid-19, y se recupera en su casa.