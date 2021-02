Antonio José, ganador de 'La Voz', y el paseo a su perro que acabó en una pelea

Antonio José, ganador del talent show 'La Voz', protagonizó una riña en pleno barrio sevillano de Monte Quinto mientras se encontraba paseando a su perro Enzo.

Los hecho ocurrieron llegada la noche. El cantante, que se encontraba en el lugar visitando a un amigo, decidió sacar a su mascota. En el transcurso del trayecto, el animal se "peleó" con otro cuando se cruzaron, pasando la reyerta de los perros a los dueños.

Tras una retahíla de insultos mutuos y la alarma de los vecinos de la zona, Antonio José fue víctima de un puñetazo por parte de la persona con la que mantenía la discusión, terminando con el labio partido y ensangrentado.

Pese al susto, no fue precisa la intervención de la policía para disuadir la batalla y, por el momento, se desconoce si el cantante ha presentado o no una denuncia contra su agresor.

Disgustos para empezar el año

Y es que Antonio José parece no haber empezado el 2021 con buen pie. Así, a este desencuentro se suma la polémica entrevista que concedió a El Mundo a principios de enero.

En ella, la periodista le planteó si su fama como artista era igual a la de otros cantantes o, por el contrario, no le reconocían por la calle. A este respecto, el cantante, visiblemente molesto, le respondió que quizás "era su sombra y no se había dado cuenta" y que una de las peores partes de su profesión era "estar sentado delante tuya y que me digas que no me conoce la gente".