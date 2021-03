Después del demoledor testimonio de Rocío Carrasco, Antonio David Flores se ha quedado sin trabajo y además está en la picota de la opinión pública tras las acusaciones de malos tratos por parte de su exmujer y madre de sus hijos Rocío y David. Despedido de Mediaset, donde había participado en Sálvame, Mujeres, hombres y viceversa, Gran Hermano VIP y Ven a cenar conmigo, reconoció que está tranquilo y tanto él como su abogado, Iván Hernández, han anunciado que emprenderán acciones legales.

"Vamos a iniciar las acciones oportunas", declaró. "Quiero que quede claro, mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni la he tocado ni un pelo".

Muy específico fue también en la carta que remitió a El programa de Ana Rosa, donde explicó que está "anímicamente mal pero tranquilo porque donde tuve que hablar, hablé", explicó.

El ex guardia civil señaló que estuvo "tres años investigado y ahora estoy siendo juzgado por segunda vez. Me están juzgando dos veces, primero me juzgó la Justicia y ahora la opinión pública. He perdido mi trabajo. No soy la persona que se describe en ese documental y llegado el momento hablaré. Agradezco también todas las muestras de apoyo que estoy recibiendo. Confío plenamente en mis abogados".

La emisión de los dos primeros capítulos del documental protagonizado por su ex, Rocío Carrasco, han suscitado un huracán mediático con su desgarradora historia de los supuestos malos tratos que sufrió y de la pérdida de sus hijos, que la "odian" instigados por un exmarido que les inculcó que es "una mala madre".