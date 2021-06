"No he sido juzgado y me han destrozado la vida"

Tras más de tres meses de silencio después de la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, Antonio David Flores ha roto su silencio para responder a las graves acusaciones de su exmujer Rocío Carrasco –que denunció ante millones de espectadores la supuesta violencia de género que el malagueño había ejercido sobre ella–. Lo ha hecho en Youtube a través del canal de Javi Oliveira y CadenaJuajoVlog.

El malagueño aseguró que lo que se ha narrado en la serie "no es la verdad", y lamentó sentirse "linchado, defenestrado y señalado ante todo un país, me han despedido públicamente". Además, agradeció a los youtubers "el trabajo de hemeroteca" que han realizado al recuperar documentos judiciales que, según él, "prueban que las cosas no se han contado como son" y que le ayudarán de cara a los procesos que ya tiene abiertos en el juzgado y que abrirá en el futuro. "He sufrido terrorismo mediático, han provocado hacia mí y mi familia un daño irreparable. Me han destrozado la vida".

Además, Antonio David también dejó caer que algunos tertulianos se han puesto de lado su exmujer solo para evitar los pleitos que esta mantenía contra ellos. "Rocío Carrasco y Fidel Albiac tenían denunciados a directores, periodistas y colaboradores de La Fábrica de la Tele. Te das cuenta de que utilizan la Justicia como un negocio, porque con esa presión judicial encima de tantas demandas, que intentan coartar la libertad de expresión, al final la persona termina negociando la retirada de esas demandas".

"Han sido de los tres meses más duros de mi vida", confesó Flores y aseguró que lo que más le ha dolido "ha sido el daño a mi familia". No dudó en dejar claro que detrás de la denuncia de violencia de género "hay un negocio". "Se ha convertido una lacra como el maltrato en un show. Me han acusado de maltratador y no he sido juzgado".

David Flores se considera víctima de "un daño irreparable" que también extiende a su familia, y no cree que haya forma posible de resarcirle: "¿Cómo se me puede comparar a mí con José Bretón?".