Antonia Dell'Atte, dolida por la ausencia de su hijo en el funeral de Álex Lequio

Tras su "sincera" reconciliación con Ana Obregón, el paso por Lazos de sangre de Antonia Dell’Atte volvió a remover las aguas del pasado, sobre todo a la hora de hablar de su dolor por lo que pasó en el funeral de Álex Lequio. A la italiana le sorprendió y le afectó mucho la ausencia de su hijo en el sepelio.

"Es doloroso porque Clemente no fue invitado. Luego se enteró de que había esta misa. La única que le avisó fui yo. Le tenía que haber avisado su padre", aseguró Antonia en referencia a su ex, Alessandro Lequio.

Aunque confesó que no guarda rencor por lo sucedido, sí le molestó cómo se ha tratado a Clemente después de la muerte de su hermano. "Él pidió que se leyera una carta y no se leyó", reveló antes de afirmar que "de parte de Dado (Alessandro) no había ni un pariente".

"Clemente hubiera dado un apoyo al padre. Ha sido un dolor que se ha puesto encima de otro dolor", dijo sobre su hijo, de 32 años, cuya infancia transcurrió mucho tiempo por separado de la de Álex por culpa de la rivalidad entre sus madres respectivas, Ana Obregón y la modelo italiana.

La italiana aseguró que su rivalidad con Ana Obregón está superada y que "ha enterrado el hacha de guerra"

El enfrentamiento entre los adultos hizo imposible una relación fluida y normalizada entre los pequeños, a pesar de que el propio Álex admitió en una ocasión que siempre se había llevado bien con su hermano y de que sus padres siempre aseguraron que nunca usaron a los hijos como arma arrojadiza.

Sobre la larga y cruenta rivalidad entre Ana y Antonia, la italiana dijo que está ya superada. En el programa MasterChef, se mostró rotunda cuando afirma que nunca odió a Ana Obregón. Dijo que ahora comparte su dolor. Incluso dijo estar dispuesta a ayudarla como guía espiritual: "Ana, creo

que necesita una liberación espiritual. Yo he perdonado a una persona a la que siempre pregunté: por qué has sembrado tanto dolor", dijo para después subrayar que "yo siempre he sabido hacer el bien. He sabido abrazar el bien y no el mal".

Sobre su abrazo de reconciliación en MasterChef recordó que "fue emocionante. He perdonado a Ana, he enterrado el hacha de guerra. Nunca ha sido un paripé. Fui para darle mi apoyo y mi solidaridad y olvidar un paseo significa no cometer los mismos errores. Yo fui para hacerla reír, tengo mucha ironía. Fue de corazón y ella lo sabe".