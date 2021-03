Ancor gana la cuarta edición de 'Maestros de la Costura'

Ancor ha sido el ganador de la cuarta edición de Maestros de la Costura. El aprendiz valenciano fue expulsado en el cuarto programa, pero consiguió volver tras la repesca y ganar con un diseño de fiesta, homenaje a Valentino.

Un diseño con el que la modelo española Nuria Rothschild desfiló al final del programa.

"Me va a dar un patatús, no me lo puedo creer. Ancor, despierta, despierta", decía sin parar el ganador, arropado por toda su familia. "He podido experimentar con todo lo que han puesto a mi alcance. Vale la pena haber venido", ha dicho.

Con un sentimiento agridulce, Lluís se despedía del programa felicitando a su compañero. "Se lo merecía".

Ancor, Gabriel, Yelimar y Lluís llegaron al taller con la mayor ilusión, pero sin dejarse arrastrar por cantos de sirena

Un duelo final que los tres integrantes del jurado han calificado de "muy difícil" resolución. "Lo tenemos más difícil que nunca". "Debéis estar muy orgullosos" de vuestro trabajo, han dicho a los dos concursantes.

Además del maniquí de oro, Ancor ha ganado un premio en metálico de 50.000 euros y un curso de formación de Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ancor, Gabriel, Yelimar y Lluís llegaron al taller con la mayor ilusión, pero sin dejarse arrastrar por cantos de sirena. Gabriel confesó que, "aunque lo intentaría, no se veía como duelista", pensando quizá en el potencial de sus contrincantes.

"Yo voy a por todas", dijo Ancor con la tensión propia del momento. "Veo en el premio la posibilidad de montar mi negocio". El mismo sentimiento que invadía a Lluís y que quizá fue el que les unió en la prueba final.

El lugar elegido fue el Castillo de Viñuelas donde Rossy de Palma, la presentadora Lorena Castell y el futurólogo Rappel fueron los invitados

Jorge Vázquez, director creativo de Pertegaz, fue el primer invitado del programa, momento en el que recordó al gran maestro de la costura, que diseñó el vestido de novia de la reina Letizia.

La primera prueba consistió en reproducir cuatro diseños de diferentes etapas de Manuel Pertegaz, un recorrido por su costura de los años 50 hasta los diseños más recientes de la firma. Un reto que ganó Ancor, convirtiéndose así en el primer duelista de la noche, replicando un diseño de los años 50.

Para conseguir la segunda plaza de duelista, Yelimar, Lluís y Gabriel tuvieron que confeccionar un vestido de novia, un clásico del programa.

El lugar elegido fue el Castillo de Viñuelas donde Rossy de Palma, la presentadora Lorena Castell y el futurólogo Rappel fueron los invitados que acudieron a ayudar a los aprendices a coser sus piezas.

Los jueces reconocieron el trabajo de los tres aprendices. "Está siendo una final inolvidable", dijo María Escoté

Rossy de Palma y Lluís confeccionaron el vestido de novia, creado por Palomo, entre hilos y flores en un rifirafe de divertidos chascarrillos, que tampoco faltaron durante la prueba en el dúo formado entre Gabriel y Rapel, que llegó a echar las cartas a Caprile, al que predijo un gran éxito internacional y nacional en un próximo proyecto, y también a Alejandro Palomo y María Escoté.

Mientras Yelimar y Lorena Castel llegaron a la emoción entre hilos y máquinas de coser, confeccionando el vestido de novia de Lorenzo Caprile.

Los jueces reconocieron el trabajo de los tres aprendices. "Está siendo una final inolvidable", dijo María Escoté, un comentario al que se sumó Caprile y Alejandro Palomo, que no dudaron en alabar el trabajo de los tres aprendices con los vestidos de novia.

"Me he divertido muchísimo", dijo al terminar la prueba Lluís, al que Palomo no pudo evitar comentar. "Se me cae la baba. Estoy seguro que en el taller en Posadas tardarían en darse cuenta de que este no es el original".

Yelimar confesó sentirse "afortunada" de haber vivido esta "experiencia maravillosa"

"No me esperaba llegar a duelista, a pesar de que era lo que más soñaba", dijo Lluís al enterarse de que lucharía por el maniquí de oro con Ancor.

Yelimar confesó sentirse "afortunada" de haber vivido esta "experiencia maravillosa". Un emocionado Caprile le dio las gracias por su trabajo y capacidad de superación "y esa vida tan valiente que has tenido que aprender desde cero".

Al terminar al prueba, Gabriel dijo estar "emocionado y agradecido" de haber llegado hasta la final, "esperaba irme antes. Me alegro de haber pasado por aquí y de formar parte de la familia de Maestros de la Costura", señaló el cuarto clasificado que se mostraba orgulloso de haberse "batido con los mejores" en referencia a sus compañeros.

El segundo clasificado también tiene premio y podrá formarse con los mejores profesionales del sector gracias al curso Vogue de Estilismo y Producción de Moda, impartido por Condé Nast College Spain en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.

Y por primera vez, el programa ha decidido recompensar también al tercer y cuarto clasificado, que recibirán de Eometric un revolucionario método de patronaje unisex, creado por el maestro patronista y diseñador Estanislao, impartido en formato workshop de cinco días en su centro de formación de Barcelona.