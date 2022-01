Anabel Pantoja y Omar Sánchez se separan tras cuatro meses de matrimonio

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se casaron el pasado 1 de octubre en la isla de la Graciosa y, tan solo cuatro meses después, ya no están juntos. La información la desveló en Viva la vida Kiko Matamoros, quien apuntó que la sobrina de Isabel Pantoja se habría enamorado de una tercera persona, su entrenador personal.

La colaboradora televisiva ya ha salido al paso de estas acusaciones para desmentirlo. "Después de todas las informaciones dadas, me veo obligada. Para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida y no tienen nada que ver con esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javier Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenamientos, cenas y momentos, como hasta ahora hice públicamente sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias", escribía.

Personas cercanas a la pareja afirman que Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya no habrían pasado la Navidad juntos. Ella estaría viviendo en un hotel a 40 kilómetros d esu casa de Pozo Izquierdo.