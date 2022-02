Ana Rosa Quintana: "Me encuentro bien y estoy en la recta final de la quimio"

Ana Rosa Quintana continúa alejada de las cámaras, decisión que comunicó tras anunciar el pasado mes de noviembre que padece un cáncer de mama. Precisamente para hablar de su enfermedad ha reaparecido estos días; no en televisión, sino en redes sociales.

La presentadora de El Programa de Ana Rosa ha publicado en su Instagram un mensaje de optimismo en el que escribe: "afortunadamente, me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio".

Junto con una foto en la que aparece sonriente mirando a cámara con un libro en las manos, Quintana concluye su texto diciendo que "esto me lo tomo también como un trabajo. Comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos".