Ana Rosa Quintana reaparece entre bromas junto a Omar Montes tras dejar la televisión

La periodista Ana Rosa Quintana ha reaparecido en público este viernes tan solo dos semanas después de informar que se alejaba de la televisión a causa de un cáncer de mama. Lo ha hecho junto a Omar Montes, que viene de estrenar la docuserie de Prime Video El Principito, detrás de la que se encuentra la productora de la presentadora de Telecinco.

El cantante quiso dejar constancia de este encuentro en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen de ambos en la que se puede ver una Ana Rosa sonriente. "Aquí una foto con mi novia. Más guapa y preciosa no hay en el mundo", bromeó Montes en el texto que acompaña la fotografía, al tiempo que daba las "gracias" a la periodista por el apoyo brindado para la realización de la serie.

Además, Ana Rosa y Montes comieron juntos en El Qüenco de Pepa, en Madrid, donde las cámaras de televisión captaron el momento en el que salían del restaurante en una actitud distendida y mostrando la buena sintonía que existe entre ellos. "Por favor, dejadnos nuestro espacio, nos estamos conociendo. No me hagáis la de siempre, que me estropeáis todas las relaciones", espetó en tono humorístico el artista a los medios presentes.

Ana Rosa Quintana, por su parte, afirmó sentirse "estupendamente" a pesar del grave problema de salud que le mantendrá por el momento apartada de los platós.