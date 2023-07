Ana Rosa Quintana se despide de las mañanas tras 19 años: "No me gusta mirar atrás"

La periodista y presentadora Ana Rosa Quintana deja el próximo martes las mañanas de Telecinco y volverá después de las vacaciones a conducir un programa de tarde que aún no tiene nombre ni fecha e estreno.

"A primeros de septiembre no (será el comienzo del programa), porque hay mucho que preparar todavía, entre otras cosas, el plató", explicó este jueves en rueda de prensa y también señaló que el adelanto electoral ha provocado el retraso de Tarde AR.

Por su parte, Jaime Guerra, director de Contenidos de Mediaset España, aclaró que el espacio durará alrededor de tres horas, pero ni la periodista ni él han matizado cuál va a ser el contenido ni los colaboradores con los que contará el nuevo formato.

"No vamos a trasladar la mañana a la tarde. No quiero mirar atrás y no voy a volver a hacer lo que ya he hecho", comentó Quintana. Además, recordó que ya ha presentado un programa de tarde: "La televisión ha cambiado y vamos a estar aquí para hablar de lo que le preocupa a la gente".

También subrayó que, a pesar de que los contenidos de las tardes en televisión están más vinculados al entretenimiento, "no quiero una tarde tranquila, soy muy intensa. Quiero una tarde en la que el espectador se sorprenda" y explicó que "siente el vértigo propio de cambiar de costumbres". En ese sentido, la madrileña resaltó que "nadie escribió sobre cobardes".

El programa de Ana Rosa es el más longevo de la televisión en España, 19 temporadas lo han avalado durante las mañanas. "Es un programa con el que hemos escrito parte de la historia de la televisión, y eso se consigue liderando todos los años". Años en los que recuerda, entre otros, el nombramiento de tres papas, la guerra de Ucrania, las entrevistas a los presidentes del Gobierno o los reportajes realizados.

A partir de septiembre este programa tendrá lo que la presentadora definió como "un espacio derivado", de la mano de Joaquín Prat y Ana Terradillos, que se harán cargo de esa franja horaria, dos nombres que fueron propuestos por su productora, Unicorn Content, y que la cadena aceptó.

Asimismo, la presentadora dio las gracias por los 18 años en cadena: "Hemos pasado por muchas cosas y he podido trabajar libremente. Nunca nadie me ha dicho: ten cuidado con esto o no toques ese tema".

Quintana también ha recordado emocionada el momento en el dijo a su equipo que tenía cáncer. Un tratamiento que la mantuvo apartada durante once meses y que vivió arropada por todos sus compañeros.