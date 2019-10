Ana Rosa anuncia que Arrimadas está embarazada

.@anarosaq ha sorprendido a sus colaboradores con la noticia en primicia: ¡@InesArrimadas está embarazada! #AR29O https://t.co/voaWTTfH4G — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 29, 2019

"Lo siento mucho, a lo mejor me he adelanto un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla". Así comenzaba Ana Rosa Quintana a desvelar la noticia de sociedad del día que no es otra que el embarazo de Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Después, se disculpó con la catalana: "Lo siento Inés, tenía que decirlo".

Cabe recordar que la presentadora de Telecinco ya anunció en exclusiva, en su momento, el embarazo de Susana Díaz.