Ana Peleteiro sorprende mostrando su excelente nivel físico a unos días de dar a luz

A falta de poco más de dos semanas para dar a luz, Ana Peleteiro no baja el ritmo. La atleta gallega ha sorprendido a sus seguidores publicando un vídeo en su Instagram en el que se puede ver cómo su estado físico no impide que entrene duramente. Y es que la medallista olímpica tiene claro que la maternidad no supondrá abandonar su carrera. "Cueste lo que cueste, VOLVERÉ", ha escrito en el pie de la publicación.

"Me dijo que estaba mejor en la semana 35 que en la 12", cuenta al medio Eurosport Paloma Calderón, una de las entrenadoras de Peleteiro. Desde el inicio de su embarazo, la atleta se puso en manos del centro CrysDyaz&Co, liderado por la exnadadora Cristina Díaz y especializado en este tipo de entrenamientos –además de entrenadoras, el equipo cuenta con con fisioterapeutas y una ginecóloga–.

Con ellas ha conseguido mantenerse activa durante todos estos meses, durante los cuales se han ido viralizando varios de los entrenamientos de la gallega. "Son exigentes, por supuesto. Aquí apostamos porque a una embarazada se le pueda meter caña. Y no solo en el caso de Ana, que es una súper atleta. Si una mujer lleva corriendo 30 años, su cuerpo está preparado para correr aunque esté embarazada", afirma Paloma a Eurosport. Refiriéndose a Peleteiro en concreto, la entrenadora afirma que "le encanta la sensación de poder entrenar de una manera exigente teniendo a su bebé dentro. Hay veces que está haciendo abdominales y dice... ¿dónde pongo la barriga?".

Desde CrysDyaz&Co aclaran que, al contrario de lo que se pueda pensar a simple vista, el entrenamiento que está siguiendo Peleteiro conlleva cero riesgos para su embarazo. Además, esperan que los entrenamientos virales de la atleta en las redes sirvan para romper ciertos prejuicios sobre las embarazadas.

El plan de la especialista en triple salto es estar preparada para disputar el Mundial de atletismo que se celebra en Budapest en agosto del próximo año.