Ana Peleteiro desvela el sexo de su bebé: "Ni calendario chino, ni meigas, ni ná"

Hace tan solo unas semanas anunció su embarazo y días después, en El Hormiguero, pronosticó, en base al calendario chino, que sería niño. Sin embargo, Ana Peleteiro se equivocó.

La atleta de Ribeira anunció este miércoles el sexo y el nombre de su primer vástago. "Y contra todo pronóstico… el bebé que estamos esperando será una niña", escribió en su cuenta de Instagram. "Ni calendario chino, ni intuición, ni meigas ni ná… Esto de dar vida es algo tan especial y mágico que nada ni nadie lo puede controlar", continuaba en su mensaje la medalllista olímpica en Tokio 2020.

La primera hija de Ana Peleteiro y el también atleta Benjamin Compaoré se llamará Lúa. La pareja lleva nueve meses juntos, aunque para el novio de la gallega no será su primera experiencia como padre: tiene otras hijas de una relación anterior.

Quizás por eso la de Ribeira le advertía: "Ya puedes rezar porque una casa con 5 mujeres no va a ser fácil de llevar".

Una pareja enamorada

El pasado 5 de junio, la pareja anunciaba la buena nueva. Ese día, Peleteiro daba muestras del gran momento que atraviesa junto a Benjamin Compaoré con un romántico mensaje en Instagram. "Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. Cinco años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente. Meses después me enamoré de la forma en la que tratabas a tus hijas, en cómo te desvivías por ser el mejor papá y del amor incondicional que tenías por ellas, sin dejar de ser el novio más bueno y atento del mundo. Ocho meses más tarde de nuestra “segunda oportunidad” la vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deseamos desde el primer día", explicaba Peleteiro.

La atleta gallega, además de ser una de las mejores del mundo en su especialidad, se han convertido en toda una influencer en las redes sociales y sus bailes han dado la vuelta al mundo.