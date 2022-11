Ana Peleteiro, protagonista de la portada de Women's Health

Ana Peleteiro está a punto de dar la bienvenida a Lúa, su primera hija junto al también atleta Benjamin Compaoré. En la recta final del embarazo, la medallista olímpica protagoniza la portada de la revista Women's Health, a la que ha hablado sobre cómo compagina deporte y embarazo.

Ana Peleteiro en la portada de Women's Health

Su objetivo es claro y ambicioso: "Quiero estar en el Mundial 2023, tengo muchísimas ganas, es un reto super difícil pero me encantaría estar ahí". Por este motivo, la gallega no ha dejado de mantener el entreno como prioridad durante su etapa de gestación, para lo que ha contado con la ayuda de la entrenadora Crys Dyaz.

Peleteiro confiesa que no le dio ningún miedo el embarazo y que durante el mismo su cuerpo ha reaccionado muy bien. Además, admite que esta etapa ha provocado un cambio en ella en lo relativo a su autoestima: "Antes tenía más inseguridades y ahora me da absolutamente igual todo, estoy creando vida y lo demás queda a un lado". Una experiencia que, asegura, aplicará también a su vida en el mundo del deporte. "El hecho de conocerme un poco más con el embarazo me va a ayudar a sacar una mejor versión de mí como deportista", afirma.