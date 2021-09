Ana Peleteiro explica en redes por qué no acudió a su conferencia en el FID de León

La reciente medallista olímpica Ana Peleteiro ha expuesto, visiblemente emocionada, los motivos de su falta este jueves en el Auditorio Ciudad de León. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram con un vídeo de casi 14 minutos. En él explica que la organización del FID de León incumplió su contrato, solicitando su asistencia durante todo el día en actos del foro que no estaban previstos en los pactado.

La atleta decidió dar explicaciones en redes sociales tras recibir un aluvión de críticas ante su falta en la conferencia, la cual, expone en el vídeo, estaba programada inicialmente para las 18:00 horas y tendría una duración de una hora, mientras que finalmente la organización le indicó que sería las 20:00 horas y duraría una hora y 45 minutos. "La conferencia a las 20:00 suponía salir de León muy tarde y llegar a mi casa de madrugada cuando a mí me dijeron que era a las 18:00. Cómo le explico yo a mi entrenador que estoy reventada por ir a un evento que no cumplió lo contratado".

Peleteiro también explica en su publicación que pidió explicaciones a los organizadores ante lo ocurrido, pero no le ofrecieron ninguna solución. "Le dije que por respeto a la gente que había pagado para escucharla me quedaría en la charla pero solo durante 40 minutos y su respuesta fue que para ese tiempo no le interesaba, que me podía ir".

"Dijeron que me había ido por estar indispuesta. La gente que me conoce sabe que he hecho actos con diarrea, con dolor de ovarios, con dolor de cabeza, con faringitis... y siempre he dado el pego. Es la primera vez que me pasa algo así en mi vida", añade Peleteiro mostrando su decepción con lo ocurrido.