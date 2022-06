Ana Peleteiro desvela que sufrió abusos sexuales por parte de una expareja

Ana Peleteiro fue víctima de abusos sexuales por parte de una expareja. La atleta de Ribeira desveló este trágico episodio en el programa Las uñas, de Flooxer, donde confesó algunos de los momentos más difíciles de su vida.

La medallista olímpica reconoció que fue precisamente viendo una de las entrevistas de Sindy Takanashi, conductora del programa, cuando abrió los ojos. "Estaba entrenando en Portugal, viendo esta entrevista y de repente me eché a llorar", explicó Peleteiro.

Cuando su pareja le preguntó qué le pasaba, la atleta le dijo: "Es que esto que esta contando esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual".

🗣"Me di cuenta de que yo había sufrido abuso sexual por una ex pareja"



Peleteiro reconoció que vivió una relación "de manipulación, muy mala y tóxica". "A mí me afectó un poco bastante, aunque yo lo había sufrido anteriormente. En mi vida fue un choque d erealidad que flipas".

ABANDONO DE LA MADRE. La deportista gallega explicó en el programa que fue con 20 años cuando se enteró de que su madre la abandonó. "Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me habían adoptado. En 2016 le digo a mi madre ¿de qué habrá muerto mi madre? ¿Por el parto? Y ella me dice pero qué dices, tu madre no está muerta. Tu madre te abandonó, dio a luz en casa ella sola y te llevó a menores en A Coruña y la única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana".

"Enterarte de repente que tu madre te abandonó es más heavy con 20 años que tenía en ese momento. Lo llevé muy mal", comentó Peleteiro.