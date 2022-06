Ana Peleteiro, convencida de que tendrá un niño

Ana Peleteiro anunció el pasado domingo que estaba embarazada. La atleta gallega será madre por primera vez y está muy ilusionada. Y así se lo hizo saber a Pablo Motos este miércoles en El hormiguero.

La medallista de bronce en triple salto en Tokio 2020 dijo en el programa de Antena 3 que quiere "ser una madre de las de toda la vida, de las de pueblo". "Como ha sido mi madre conmigo", contó la de Ribeira. La experiencia la pondrá el padre, el también atleta Benjamin Compaoré, que tiene hijos de una relación anterior. "Si algún día se acaba el amor él siempre va a ser un padrazo y nunca me arrepentiré de haber tenido un hijo con él, porque es impresionante como padre y una persona maravillosa", asegura Peleteiro ante Pablo Motos.

La gallega está convencida también de que va a tener un varón. "Creo que es un niño, me lo dice mi intuición. Mi prima dijo que, según el calendario chino, por la edad de la madre y el mes de concepción, a mí me sale niño, y me ponía un 93% de fiabilidad", afirmaba la atleta.

El calendario chino no tiene respaldo científico. En base a una tabla con dos ejes, uno con la edad lunar de la madre y otro con los meses del año, predice si es niño o niña. Según Peleteiro, a otras madres famosas como Laura Escanes o María Pombo no les falló este sistema.

En el plano deportivo, la de Ribeira explicó cómo le sentó a su entrenador, el mítico Iván Pedroso, su embarazo: "Desde que me entrena ha sabido que quería ser madre". Peleteiro se perderá el Mundial y el Europeo, pero espera estar lista para los Juegos Olímpicos de 2024: "Me pone cachonda competir en París 2024 con mi hija en la grada".

El embarazo no ha parecido restarle por ahora ni un ápice de energía a Ana Peleteiro, que se sigue prodigando en otras de sus facetas más conocidas: la de influencer en TikTok.

La gallega dejó un baile ya típico suyo al ritmo de Mariposas, de Sangiovanni y Aitana.