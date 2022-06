Ana Peleteiro anuncia que está embarazada

Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré van a ser padres. La atleta gallega anunció este domingo en sus redes sociales "la noticia más importante" de su vida: "Vamos a ser papás, de un bebé [email protected], que nacerá [email protected] de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar".

Para la atleta de Ribeira, bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, será su primera experiencia como madre. Su pareja, también atleta, ya tiene más hijos.

"Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. Cinco años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente. Meses después me enamoré de la forma en la que tratabas a tus hijas, en cómo te desvivías por ser el mejor papá y del amor incondicional que tenías por ellas, sin dejar de ser el novio más bueno y atento del mundo. Ocho meses más tarde de nuestra “segunda oportunidad” la vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deseamos desde el primer día", explica Peleteiro en un comunicado.

La atleta gallega, además de ser una de las mejores del mundo en su especialidad, se han convertido en toda una influencer en las redes sociales y sus bailes han dado la vuelta al mundo.