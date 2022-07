Tras el anuncio de su embarazo, la gallega Ana Peleteiro ha vuelto a compartir un notición con sus seguidores a través de sus redes sociales: se casará con su pareja, el también atleta Benjamin Compaoré. La medallista olímpica ha querido hacer partícipe al mundo de su alegría y ha difundido un vídeo de la romántica pedida de mano, que tuvo lugar a las puertas de la catedral de Estrasburgo.

"Me invitó a un paseo mañanero por su ciudad… Y sin esperarme absolutamente nada, delante de la catedral, se arrodilló y me preguntó 'Quieres casarte conmigo?', relata emocionada la atleta de Ribeira en su cuenta de Instagram en el texto que acompaña a las imágenes.

"En ese mismo instante mi corazón se paró, pestañeé unas 40 veces para intentar asimilar lo que estaba sucediendo y sin dudar ni sola vez le dije que sí. Sí hoy, mañana y todos los días de mi vida, quiero convertirme en tu mujer y formar la familia más bonita, especial y diferente del mundo", concluye pletórica el texto.

La atleta gallega, además de ser una de las mejores del mundo en su especialidad, se han convertido en toda una influencer en las redes sociales. El pasado 5 de junio, la pareja anunciaba su embarazo. Ese día, Peleteiro daba muestras del gran momento que atraviesa junto a Benjamin Compaoré con otro romántico mensaje en Instagram.

"Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. Cinco años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente. Meses después me enamoré de la forma en la que tratabas a tus hijas, en cómo te desvivías por ser el mejor papá y del amor incondicional que tenías por ellas, sin dejar de ser el novio más bueno y atento del mundo. Ocho meses más tarde de nuestra 'segunda oportunidad' la vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deseamos desde el primer día", explicaba Peleteiro.

El bebé que esperan será una niña y se llamará Lúa.