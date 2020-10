Ana Obregón: "No tengo ganas de reír ni de bailar"

Ana Obregón publicó este martes una desgarradora carta en la que comparte cómo se siente cinco meses después de la muerte de su hijo Áless Lequio, víctima de un cáncer.

"Estos cinco meses sin ti no sabía quién era, lo que era o ni siquiera si era", reflexiona la actriz, que se ha trasladado hace un mes a un lugar que le permite "meditar en calma para encontrar la paz en este viaje hacia mi interior [...] Siguiendo tu ejemplo, iluminada por tu luz", apunta.

A través de este mensaje, Ana Obregón ha querido disculparse con sus seguidores por compartir con ellos su "dolor" ya que su intención a lo largo de sus 40 años de carrera ha sido "contagiaros felicidad, haceros reír, soñar, que olvidarais los problemas". "Necesito que me entendáis. He perdido todo, mi único hijo", prosigue la presentadora, que admite que no tiene "ganas de reír, ni de bailar, ni de ponerme modelitos y por ahora no puedo trabajar".

Ana Obregón ha querido agradecer a sus seguidores y sus hermanas todo el apoyo y cariño recibido durante estos meses. "Sé que vuestra mano anónima me acompaña y me sujeta fuerte para que no caiga más hondo. Os estoy infinitamente agradecida", asegura .

"Pero sobre todo sé que tú, Áless, me mandas ese inmenso amor desde la eternidad y que si algún día vuelvo a vivir será por ti", concluye la carta.