Ana Obregón recuerda en una emotiva carta a su hijo en el día de su cumpleaños

Ana Obregón continúa viviendo momentos complicados a raíz de la muerte de su hijo, Álex Lequio, el pasado mes de mayo a causa de un cáncer.

La artista ha querido publicar una emotiva carta en sus redes sociales para recordar al joven, que habría cumplido este martes 28 años.

"Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre, de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador", narra en la misiva.

"Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tú y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas . Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre", finaliza.