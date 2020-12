Ana Obregón reapareció el viernes en la programación de RTVE junto a Anne Igartiburu para tener unas palabras de cara a las campanadas de fin de año.

Obregón, que al principio de la entrevista no quiso quitarse la mascarilla, porque, según afirmó, va a pasar la Nochebuena con sus padres y no quiere contagiar a nadie, dado que este año no puede "soportar más pérdidas", comentó en alusión a la reciente muerte de su hijo Álex.

No obstante, la presentadora accedió a quitarse la mascarilla, al ser convencida de que en plató se estaban respetando todas las medidas de seguridad pertinentes.

Por otra parte, la actriz adelantó que este año dará las campanadas con un vestido de Alejandro de Miguel con el que no dejará a un lado el luto a pesar de no ser negro. "Va a ser un luto en otra cultura y no doy más pistas", afirmó.

Ana Obregó se mostró valiente al afirmar su propósito de año nuevo: "Quiero dejar el luto, dejar las lágrimas y que la gente vea esperanza, que es difícil encontrarla, pero renovar la ilusión... es que la ilusión o la renuevas o te vas, tenemos que renovarla todos".