Ana Obregón se prepara para el especial 'Telepasión' que se emitirá en Nochebuena

El especial Telepasión de RTVE, unos de los programas más míticos de las Fiestas de Navidad en los hogares españoles, contará este año con la participación de Ana Obregón. Así lo ha comunicado ella misma a través de su perfil de Instagram, donde ha subido dos fotos en las que se le puede ver vestida de bailarina ensayando en un gimnasio.

"He desempolvado mis mallas de ballet que llevaban siglos en un cajón para poder prepararme para el rodaje de Telepasión que veréis esta Nochebuena", escribía la mediática actriz y bióloga en su publicación, en la que también ha reconocido que después de hacerse las fotografías "llevo dos días sin poder moverme!!!".

Así, Obregón regresa a la televisión tras una época de parón debido a la muerte de su hijo Áless Lequio durante la pandemia a causa de un cáncer. El año pasado, que califica como el peor de su vida, solo accedió a dar las campanadas de Fin de Año junto con Anne Igartiburu y participó como colaboradora en el programa Mask Singer de Antena 3.

Precisamente para su hijo, al que siempre tiene tiene presente, van las primeras palabras de la publicación que anuncia su regreso a RTVE: "Mi Aless , tu me ensañaste que el CORAJE no es tener fuerzas para seguir adelante, es seguir adelante aunque ya no tengas fuerzas".