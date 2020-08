Ana Obregón comparte el último mensaje que escribió su hijo Álex antes de fallecer

LA ACTRIZ hizo público en redes un mensaje escrito por su hijo cuando atravesaba su peor momento y que ha conmocionado al público. Ana Obregón confesó haber dudado sobre la publicación del texto, pero finalmente decidió compartirlo con sus seguidores porque está segura de que llegará al corazón de muchas personas.

El mensaje, compartido por cientos de usuarios de Instagram y comentado por los más allegados de Ana, reflexiona sobre cómo el ser humano entiende la felicidad y sobre su propia experiencia desde que le fue diagnosticado un cáncer a principios de 2018. "Todo es precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia y no sabes cuántos meses te quedan de vida". También reflexiona sobre la importancia del tiempo y de qué manera decidimos invertirlo: "¿Cuántas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las 3 de la mañana? ¿Cuántas veces habré ido a ver a mi madre? ¿Cuántas veces la he colgado? ¿Cuántas invitaciones rechazadas al cine con mi padre?" reflexionaba Álex en el mensaje.

El hijo de Ana Obregón se mostró claro y directo en su mensaje: "No soy nadie para darte un consejo pero quizás un día recibas una llamada del hospital. Quizás ese día se sienten 7 médicos delante de ti y 'bum', todas esas metas por ser un as se evaporan".

El texto compartido se muestra incompleto, pero en sus últimas líneas el joven reflexiona: "Al final solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres...". Ana incluyó una posdata en la publicación dirigiéndose directamente a su hijo: "Ojalá lo hubiera leído antes de que partieras para decirte que has dado tanto amor en esta vida, necesitaría 1 millón de años para agradecértelo".

"Tu mensaje llegará al corazón de muchas personas", concluía la actriz. En la foto que acompaña a la publicación salen Ana junto a su hijo en una de las muchas vacaciones que compartieron en la casa familiar de Mallorca.