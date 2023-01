Ana Obregón responde a Risto Mejide: "No todo vale"

Continúa la polémica generada por un comentario de Risto Mejide en la retransmisión de las campanadas de fin de año. El presentador, encargado de dar la bienvenida a 2023 junto a Mariló Montero en Telecinco, ha recibido el martes la réplica de Ana Obregón, una de las personas que parecía señalada por la indirecta lanzada por Mejide.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", dijo él mientras despedía 2022 ante las cámaras. Y al instante se interpretró como una referencia a dos competidoras de la noche televisiva: Cristina Pedroche, que comentaba las campanadas en Antena 3, y Ana Obregón, que lo hacía en TVE.

Después de que Pedroche asegurase este lunes en su programa en La Sexta, Zapeando, que "nunca usaría una exclusiva o un programa para contar mi vida privada", Ana Obregón se ha manifestado este martes a través de las redes sociales.

"En esta vida no todo vale, Risto Mejide. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie", asegura la presentadora.

Conocida la publicación de Ana Obregón, Risto Mejide ha iniciado este martes su programa Todo es mentira, en Cuatro, pidiendo disculpas. "No me duele en prendas pedir perdón y disculpas, porque se puede pedir perdón por ofender a la persona inadecuada".

En esa línea, y tras mostrarse sorprendido por el comentario de Obregón y por la polémica creada, ha preguntado: "¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo?".

A partir de ahí, Mejide ha apuntado que la presentadora sabe "muchísimo más de televisión" que él. "Me sorprende que no veas que esto no iba por ti, ni por Cristina", ha añadido. "Esto va por los que nos ponen ahí —ha continuado—. Esto iba por los directivos que están en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que haya fallecido tu hijo, y deciden que tú des esas campanadas. Esto va por el mercado del morbo con el que me siento bastante en contra. Lo siento".