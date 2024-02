Ana Belén desvela en el programa de Évole que un conocido director la acosó sexualmente

El presentador Jordi Évole repasará este domingo por la noche en su programa Lo de Évole la vida y trayectoria de Ana Bélén, un programa donde la artista confiesa que sufrió acoso sexual de un director de cine -al que no identifica- durante el rodaje de una película.

"Sí, me pasó, fuera de rodaje con un director. Yendo por la calle, de noche, y me arrinconó contra la pared y me besó, pero sin haber habido insinuación antes, fue desagradable", con estas palabras Ana Belén reconocerá a Évole esta noche que sufrió el acoso de un cineasta.

Según ha adelantado en su cuenta de X Évole, éste le pregunta a la artista si es un nombre conocido, ante lo que ella asiente.

También, añade Ana Belén sobre su reacción: "yo qué sé, me daría esa risa nerviosa ante la situación inusual y violentita y deseando llegar pronto a mi hotel".

Ana Belén denuncia un caso de abuso por parte de un director de cine.pic.twitter.com/fWMyhhsgEF — Jordi Évole (@jordievole) February 3, 2024

"Y luego -apunta la cantante- tuve que rodar toda la película con él y no hubo nada"

LaSexta emitirá este domingo, a las 21:25 horas, esta entrevista realizada en Menorca a Ana Belén, cantante, actriz y musa de varias generaciones que debutó con 12 años y sigue activa casi seis décadas después.

Ambos recorren a pie lugares de la isla mientras recuerdan cómo ella empezó cantando a diario en la radio, cuando era todavía una niña y actuaba con su nombre, Pilar Cuesta. De esa niña prodigio partió una carrera que hoy incluye 35 discos, 40 películas y centenares de representaciones teatrales.

La entrevista se emite una semana antes de que la artista madrileña presente junto a Los Javis la gala de los Premios Goya del cine español.