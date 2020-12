Amenazan a Íker Jiménez con hacerlo "aparecer en una cuneta"

Íker Jiménez desvela en su cuenta de Twitter que ha estado recibiendo amenazas a causa del tratamiento de ciertas temáticas en Cuarto Milenio, el espacio que presenta desde hace casi dos décadas. Según su testimonio, habría sido víctima de advertencias tales como hacerlo "aparecer en una cuneta".

Como él mismo reconoció, el programa emitido el pasado 27 de diciembre se antojó "complicado" dada la visibilidad de casos tan sensibles como el de las niñas de Alcàsser o el asesinato de los marqueses de Urquijo. "Lo hicimos lo mejor que pudimos. Bajo la máxima de tocar todos los temas interesantes. Incluso los que parecen intocables", afirmó.

En alusión al afán de Íker Jiménez por "revelar datos desconocidos" entorno a la pandemia mundial del coronavirus, el médico y excolaborador del formato, Vicente Baos, criticaba las "mentiras, estupideces y alguna cosa sensata" vertidas durante las emisiones. Incluso llegó a acusarlo de "promocionar medicamentos venenosos", razón por la cual habría tomado la determinación de cesar sus colaboraciones.

Pese a todo, Jiménez ha querido infundir tranquilidad a todos sus seguidores recordando que "a todos los que de buena voluntad me dicen que 'no toque ciertos temas' que no se preocupen. Estoy para preguntarme por todo con libertad".

Para zanjar el asunto, se limitó a esperar "que no llegue la sangre al río" y la situación se resuelva.