Amber rompe su silencio: "No culpo al jurado, sé que Depp es un actor fantástico"

Casi dos semanas después del veredicto, Amber Heard ha roto su silencio. De ella solo se había conocido su reacción inicial a través de un comunicado en el que decía no tener palabras para describir la decepción que había sentido con la sentencia del juicio por difamación que la enfrentó a su exmarido Johnny Depp.

Ahora ha concedido una entrevista a NBC News que se emitirá este viernes, pero de la que se irán publicando algunos adelantos durante la semana. "No culpo al jurado", dice en una de sus respuestas del extracto emitido este lunes.

La actriz se queja del injusto trato recibido en las redes sociales. "No me importa lo que se piense de mí, ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No creo que las personas normales deban saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal. Pero incluso alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este odio y virulencia, incluso si piensas que estoy mintiendo, ni siquiera podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa", señaló la actriz a la periodista Savannah Guthrie.

El jurado tenía prohibido informarse sobre el caso fuera del tribunal a través de prensa, radio, televisión o redes sociales. Sin embargo, en un juicio tan largo y sin haberse decretado el aislamiento del jurado, era muy difícil que sus miembros se mantuviesen al margen. Por si fuera poco, en el mismo juicio un perito llamado por la defensa de Heard testificó que los usuarios de las redes sociales estaban volcados en favor de Depp y contra Heard.

En otro extracto emitido este lunes, cuando la periodista le señala que los miembros del jurado creyeron que ella mentía, se pregunta: "¿Cómo no iban a llegar a esa conclusión? Se habían sentado en esos asientos y oyeron más de tres semanas de testimonios incesantes de empleados pagados y hacia el final del juicio...". Añadió que no culpaba al jurado porque "es un personaje muy querido. Y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico". Heard fue condenada a pagar a Depp unos 10 millones de euros por difamación. El fue condenado a pagar a la actriz 2 millones.