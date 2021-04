Los amargos inicios de Broncano en la tele: "Me fui llorando"

David Broncano lleva tiempo conquistando a la audiencia con el programa La Resistencia. Sus delirantes entrevistas, sus invitados y sus ya míticas preguntas le han hecho hacerse un nombre en el mundo de la televisión.

Pero su desparpajo y la seguridad que muestra en sí mismo en cada programa ha sido algo que han ido ganando con el tiempo, porque no siempre fue así. Sus comienzos no fueron los del humorista que bromeaba con todo el que se le pusiera por delante. Ha sido él mismo el encargado de contarlo públicamente, y lo hizo hace unos días durante su participación en ¿Quién quiere ser millonario?

Fue al comienzo del programa cuando el joven Broncano contó que ya tenía experiencia en concursos televisivos, pues la primera vez que pisó un plató de televisión lo hizo precisamente como concursante.

Fue en Metro a Metro, un programa de Telemadrid presentado por Javier Capitán. Entonces él tenía 19 años y aún no sabía que tiempo después se convertiría en uno de los humoristas más aclamados del país.

"Fue con 18 o 19 años y perdí. No me acuerdo qué pasó. Tengo como un vacío. Me acuerdo que iba bien, pero la cagué al final. Me ganó un yayo. Fue un trauma", dijo en tono de humor sobre aquella experiencia.

UNIVERSO DEL HUMOR. "Yo a los yayos es a lo que más quiero en el mundo, pero a nivel físico entre un chaval de 19 años y un señor de 68 en principio el chaval tiene más velocidad de mano, y dije le doy yo, pues al final le dio él primero y me fui a casa llorando, literalmente llorando", resumió el presentador.

Esto ocurrió en el año 2006 y solo dos años después un monólogo en Paramount Comedy le lanzó directo al universo del humor. Este jiennense de adopción que estudió Publicidad en Madrid trabajó en una agencia hasta 2008, cuando descubrió que la comedia era su mundo.