Amancio Ortega donó 80.000 euros para una quitanieves en su pueblo natal

Tras la multitudinaria y mediática boda de su hija, Marta Ortega, y Carlos Torretta, Amancio Ortega sigue acaparando titulares después de que saliese a la luz una donación secreta que hizo a su pueblo natal, Busdongo (León).

Según desveló el que fuera alcalde de Villamanín, donde se ubica Busdongo, Óscar Gutiérrez, el propietario de Inditex hizo una donación de 80.000 euros para que el municipio comprase una máquina quitanieves. "No sé como me enteré de que Amancio Ortega había nacido aquí, quizás lo vi mirando unos archivos en el Ayuntamiento", asegura Gutiérrez en declaraciones a Chance. "Se me ocurrió ir a Arteixo a plantearle las necesidades que teníamos en el municipio. No pude reunirme con él porque estaba haciendo el Camino de Santiago, pero me recibió Óscar Ortega", explica.

En dicho encuentro, el edil popular propuso inicialmente a la familia Ortega ayudar a financiar un museo del ferrocarril y una residencia de ancianos, pero finalmente comentó que necesitaban una quitanieves porque la que tenían estaba muy vieja. "Les enviamos el presupuesto, unos 80.000 euros, y nos dieron el dinero enseguida", recuerda el exalcalde, quien reconoce también que los Ortega le pidieron en su día mantener "la discreción" y no hacer pública la donación.