El lapsus de Amaia Montero en su reaparición tras el polémico concierto en Cantabria

No está siendo el mejor mes para Amaia Montero. Después del polémico concierto que dio en Cantabria el 9 de junio, considerado por algunos asistentes un auténtico bochorno, la cantante acudió al programa de Juan y Medio, en Canal, Sur donde sufrió un pequeño lapsus en una de sus canciones.

Tras una beve conversación con el presentador sobre su nuevo disco, que ya es número uno en multitud de países, Montero interpretó la canción Nacidos para creer. Todo iba bien hasta que, después del estribillo, la cantante se quedó completamente en blanco. La intérprete vasca salió del paso haciendo un pequeño parón durante el que se podían escuchar los coros y, finalmente, encadenó de nuevo la letra y pudo terminar el tema.

Tras lo ocurrido en Cantabria —usuarios de las redes sociales tacharon a Montero de actuar estando ebria—, la artista afirmó en el programa Cazamariposas que tuvo problemas de sonito. "Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonito", explicó. "No hay derecho a todas estas cosas. Esto que estoy oyendo de abucheos, de borracha, de Amy Winehouse... Abucheos no escuché absolutamente ninguno. Es más, te diré que nunca me han abucheado", señaló Montero tras las informaciones publicadas sobre su polémica actuación.