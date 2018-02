El Ayuntamiento de Pamplona ha ofrecido este viernes una recepción a la navarra Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo y representante española en el festival de Eurovisión junto a Alfred García, también presente en el acto, finalizado en el balcón consistorial para saludar a los miles de fans presentes.



Con un poco de retraso ante la impaciencia de los admiradores apostados en la Plaza consistorial desde incluso una hora antes, la mayoría de ellos jóvenes, el acto institucional se ha iniciado con el discurso del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, quien ha agradecido que Amaia sea una "magnífica embajadora" de Pamplona.



Asiron ha dicho que el Consistorio no podía dejar escapar la ocasión de demostrar el cariño de la ciudad a Amaia, de la que ha destacado su talento natural, cultura musical y formación, en la Escuela de Música Joaquín Maya y en el conservatorio Pablo Sarasate.



El alcalde de Pamplona ha deseado que Amaia sirva de ejemplo para la juventud por su formación, aunque también ha destacado la "espontaneidad, sinceridad y sencillez" de la artista navarra, de la que ha hecho gala durante el acto.



Amaia, que ha estado acompañada por familiares, amigos y Alfred, también concursante de Operación Triunfo, ha agradecido la recepción del Ayuntamiento, aunque se ha mostrado "nerviosa" al no esperarse la respuesta del público navarro.



"Me hace muchísima ilusión estar aquí, es una pasada, así que muchas gracias", ha afirmado Amaia, que ha asegurado que ya en su estancia en la academia "sentía el apoyo" de su ciudad natal.



"Yo me siento muchísimo de Pamplona y tengo muchísimo cariño a esta ciudad, como creo que se ha visto, y creo que lo siento todavía más ahora", ha manifestado.



Tras reconocer que la formación obtenida en la capital navarra le ha permitido "evolucionar", ha querido aprovechar la ocasión para trasladar su agradecimiento a sus profesores y la gente que le ha "apoyado desde el principio". En este sentido, ha asegurado que la música ha sido su "gran pasión" desde pequeña.



La artista navarra tenía previsto interpretar una canción ante los presentes en el acto, pero no ha podido cantar al estar afónica, aunque ha tocado el piano para que Alfred cantara la canción "City of stars", coreada por los miles de jóvenes en la plaza.



Posteriormente, Amaia ha salido al balón consistorial para saludar a sus admiradores, a los que ha agradecido su apoyo. La navarra se ha disculpado al no poder cantar por su afonía, aunque ha entonado el "gracias por venir" de Lina Morgan.



La pamplonesa ha sacado un pañuelo rojo de San Fermín y ha gritado el Viva San Fermín, gora San Fermín característico del chupinazo con el que se inician las fiestas de Pamplona en julio. Precisamente, desde hace fechas se viene especulando con la posibilidad de que la navarra lance el chupinazo el próximo 6 de julio.



A preguntas de los periodistas, Amaia ha afirmado que le haría "mucha ilusión" lanzar el chupinazo, aunque ha reconocido que hay gente que podría "merecerlo más", como organizaciones sociales. Alfred, que también portaba un pañuelo rojo, ha cantado ante los miles de seguidores congregados en la plaza consistorial un trozo de "Tu canción", tema que junto con Amaia interpretará en el festival de Eurovisión en Lisboa.



Amaia, sobrepasada por la respuesta de sus admiradores, ha demostrado su espontaneidad, incluso al decir que las entradas para el concierto de Operación Triunfo en Pamplona, agotadas ayer en horas, eran "caras".