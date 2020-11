Amaia anuncia que ha dado positivo en coronavirus y cancela sus conciertos

"He dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa". Así de directa ha sido Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017 para informar vía Twitter de su contagio de coronavirus.

hola😔 he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa🤒 estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto🥺❤️