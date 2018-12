Si Álvaro de Marichalar ya había acusado a los Mossos de haberlo "secuestrado" en el mes de octubre de 2017 –durante una protesta del empresario español en la Plaça de Sant Jaume–, la acusación ahora ha adquirido un importante matiz al aumentar la apuesta de la denuncia: "Me torturaron e intentaron asesinarme".

Así de rotundo se mostró el hermano de Jaime de Marichalar en una entrevista concedida a El Español, donde cuenta el método empleado por los "Mozos de Escuadra" –como él mismo llama al cuerpo policial catalán– para matarlo. "Me tiraron al suelo, me pegaron, me dieron golpes y me insultaron", tras lo cual "empezaron a pincharme en los pulgares una sustancia que me alteraba el pulso", declaró.

Marichalar está seguro de que "querían matarme con adrenalina", una conclusión a la que llegó tras consultar a "tres médicos distintos" por sus síntomas. "El corazón puede colapsar y morir por culpa de la sustancia, que no dejaría rastro en la autopsia. Según los doctores, la adrenalina se puede diluir en quince minutos", concluye.