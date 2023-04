Almudena Cid: "Pensé que girando el volante del coche acabaría con el dolor"

La gimnasta Almudena Cid ha concedido una entrevista a Hola en la que habla de sus sentimientos tras la ruptura con el presentador Cristian Gálvez, de como tocó fondo en lo emocional y de qué le pide ahora a una pareja, toda vez que ha reconstruido su vida amorosa junto al exfutbolista Gerardo Berodia (ex del CD Lugo).

Lo más duro de la pieza es, sin duda, el relato de los peores momentos de la ruptura, cuando Cid llegó a especular con acabar con su vida para poner fin al sufrimiento. "Era tal el dolor que sentía que, un día, camino del teatro, pensé que girando el volante de mi coche acabaría con él. Me asusté muchísimo", comenta. Ahora, que está "muy bien" y "emocionalmente estable", recuerda aquellos momentos como "devastadores".

"Me siento responsable de no haber visto lo que estaba pasando en mi matrimonio y de no haber sido más inteligente, emocionalmente hablando. El deporte me había hecho madurar de golpe, pero, evidentemente, era una inmadura en lo que respecta a las relaciones personales. Le agradezco a la vida no haber sido madre. Había algo dentro de mí que me decía que no lo fuera y acerté", añade.

Cabe señalar que una de las declaraciones más comentadas de esta entrevista hace referencia indirectamente a Cristian Gálvez, dejándolo en un aparente mal lugar. Se trata del momento en el que habla de su actual relación y es preguntada sobre qué le pide ahora a una pareja. "Lo que pido ahora a una pareja es que, si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso. Solo pido no vivir en tensión", concluye con dureza.