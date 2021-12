Almudena Cid: "Crees que el amor es permanente y te das cuenta de que no"

Almudena Cid ha roto el silencio sobre su ruptura con Christian Gálvez solo unas horas después de que él en una entrevista con El Mundo. La exgimnasta aseguró que "creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente".

Sin cita expresamente a su ex, Almudena afirmó que el amor "es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante; va y viene, viene y va".

El primero en pronunciarse sobre la ruptura –anunciada hace dos semanas– fue Christian Gálvez en su perfil de Instagram, en términos muy genéricos y sin entrar en pormenores de lo que les había llevado a romper después de 15 años de relación.

La pareja, que siempre ha hecho gala de una gran discreción, se conoció en el programa Pasapalabra, que él presentaba, y al que la gran campeona de gimnasia rítmica asistió como invitada, y que culminó con una boda hace once años.

"Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender. Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado estos días y, en especial, a mis 9 rosas. Felices fiestas", escribía Christian, que ahora está volcado en el programa documental de Cuatro La belleza nos une.

Almudena Cid, por su parte, está inmersa en los ensayos de la obra de teatro Una historia de amor, que se estrenará el próximo 22 de enero al Teatro Infanta Isabel de Madrid.