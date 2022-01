El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este martes que no entiende la "campaña" y la "catarata de insultos" sobre él por sus declaraciones sobre Almudena Grandes, a quien asegura que "nunca" ha denigrado ni descalificado, y ha subrayado que respeta y entiende absolutamente a su viudo, Luis García Montero.

Almeida, ha recibido este lunes multitud de críticas en redes sociales por decir en una entrevista que, a su juicio, la escritora Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de la ciudad de Madrid, un punto incluido en el acuerdo presupuestario que rubricó con el Grupo Mixto (Recupera Madrid).

Ante la negativa de Vox a negociar los presupuestos de 2022, el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos negoció las cuentas públicas con el Grupo Mixto, compuesto en la actualidad por tres ediles escindidos de Más Madrid que incluyeron en el pacto presupuestario nombrar a Almudena Grandes hija predilecta de la ciudad.

En declaraciones a los medios, tras guardar un minuto de silencio por el asesinato de una niña de 3 años en Lavapiés, presuntamente a manos de su padre el pasado día 30, Almeida ha dicho que "difícilmente" se puede entender "esa campaña" que hay sobre él diciendo que descalifica e insulta a la escritora, fallecida el pasado 27 de noviembre, cuando él votó a favor de darle una calle.

"No habrán escuchado ustedes de mí una sola descalificación de Almudena Grandes, ni una sola; el debate lo he circunscrito única y exclusivamente a si se debe conceder o no esa distinción a Almudena Grandes", ha defendido el regidor.

Sobre el tuit que publicó el poeta y director del Instituto Cervantes y viudo de Grandes calificando de "mezquinas" las palabras de Martínez-Almeida, ha asegurado que entiende que lo escribiese y le ha trasladado su "respeto total y absoluto" y la "posición" que él mantiene.

Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre @AlmudenaGrandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta. — Luis García Montero (@lgm_com) January 3, 2022

También ha argumentado que cuando se habla de una concesión como la de hija predilecta, "teniendo en cuenta el honor que supone", es legítimo, necesario e importante que se pueda determinar una posición sin que se tenga que recibir "una catarata de insultos y descalificaciones" que él, ha resaltado, ha tenido que recibir.

Ha asegurado que sus declaraciones son coherentes con lo que demostró con su voto en el ayuntamiento, y ha subrayado que no fue el equipo de Gobierno el que puso sobre la mesa que en la negociación de los presupuestos se incluyese nombrar a Grandes hija predilecta.

Ha insistido en que el equipo de Gobierno hizo una "ponderación" acerca de la "necesidad" que tenía Madrid de disponer de los presupuestos y el Grupo Mixto estableció como una condición "innegociable" incluir ese punto.

Además, también ha recordado que él nunca negó la legitimidad de la posición del PSOE para votar en contra de que se le otorgara la Medalla de Oro de la ciudad a Andrés Trapiello, a quien el PSOE llamó "revisionista".