Los álienes también creen en el amor: Charly aterriza en 'First Dates'

First Dates quiso ir este jueves un paso más allá con su especial Otra dimensión, donde el programa de citas para encontrar el amor de Cuatro se tiñó de un tono paranormal y ufológico.

Uno de los comensales que más llamaron la atención fue Charly, un hombre de 50 años de Gernika que decidió vestirse como un supuesto alienígena para montarse en la nave del amor. "Vengo desde la constelación de Sagitario", avanzaba.

"Trabajo de técnico especialista en recogida de residuos urbanos, barrendero de toda la vida, vamos", afirmó Charly, que reconoció que su meta es ser "cosplayer".

En cuanto al amor, este alien afirmó que sus ocupaciones en torno al mundo de la ufología lo habían mantenido muy ocupado, por lo que "no he conocido a ninguna chica".

Desde el programa intentaron solucionar esta laguna en la vida extraterrestre con la llegada de Amaya. No obstante, la cita no salió bien: "No comparto su afición por los extraterrestres y buscaba otro tipo de hombre". Él tampoco quedó satisfecho: "No le gusta lo que hago".