"Algunas de las fotos tienen una elaboración de una semana y media"

¿Por qué decidió cambiar Nueva York por Ourense?

Empecé a venir a Ourense desde muy pequeña, viviendo en Estados Unidos, y para mí esto era como una segunda casa. Hace cuatro años, una de esas vacaciones que vine, conocí a mi marido Lucas, empezamos siendo novios a distancia seis meses, pero era inviable, entonces aposté por venirme yo a España. Me vine a Ourense un poco por cariño a la tierra y por amor.

¿Cómo hace para compaginar ser influencer con la docencia?

Es muy complicado porque trabajo a jornada completa por las mañanas en un colegio que me encanta, los Salesianos de Ourense y por las tardes doy un programa que se llama Bachillerato Americano y particulares. El tema Instagram me encanta, pero es verdad que no tengo el tiempo que otra influencer puede tener. Lo que me ayuda mucho es que mi marido también es profesor y compartimos vacaciones, en esos momentos trabajamos Instagram aún más.

¿Se plantea dejar la docencia?

Eso nunca, para mí es muy importante que mi plan A sea el que más seguridad te dé a largo plazo e Instagram no sabemos donde va a aterrizar, pero la docencia va a estar mucho más tiempo con nosotros que una app.

¿Cuánto trabajo hay detrás de cada foto?

Depende. Hay fotos que son colaboraciones y hay otras que las hago yo. La diferencia entre una y otra es bastante grande, la que hago yo tengo mi propio criterio, incluyo lo que quiero, las cosas que desee yo, pero en las de campaña esas reglas no son tan libres, tienes que seguir un pdf donde te dicen como hacer la foto y después se envía a la empresa, se tiene que validar y te la devuelven con todo el feedback, al final la foto es el trabajo de una semana y media. Sin embargo, si yo ahora voy a la Plaza Mayor de Ourense sería una hora a lo mejor.

¿Cómo es trabajar con su pareja?

Muchas veces es bonito, pero otras hay confianza y hay situaciones que no es buena porque cuando con tu compañero de trabajo no hay una relación eres capaz de decir o callar ciertas cosas.

¿Le genera mucha presión tener que ir siempre bien vestida?

Bastante porque en Estados Unidos la cultura de la vestimenta es bastante más cómoda comparada con España. Yo me acuerdo cuando llegué a España hace cuatro años y los domingos en EE. UU. son de ponerte tus mallas viejas. Al venir recuerdo ver a la gente superarreglada y yo pensaba que había un evento o algo, pero entiendo que a nivel de Europa y, especialmente en Ourense, se viste muy bien y me adapté un poco a eso.

¿Qué le diría a un alumno suyo que sueña con ser influencer?

Que no lo haga. Esto ocurre de forma muy frecuente porque ellos me ven en el colegio dando clase de inglés y después me ven en Mallorca de vacaciones y piensan que es todo muy guay. Entonces les explico que yo sin tener mi trabajo de profesora no podría ir a Mallorca, porque aunque allí trabaje con algún hotel, tengo que pagar el billete o alquilar mi coche. Si un plan A, uno no se puede meter en un plan B porque pensar que uno va a ser una Dulceida o María Pombo desde el minuto uno, es como decir que voy a ser Messi desde pequeño. Es muy bonito soñar, pero también hay que ser realistas. Además, les explico que no todo lo que ven es la realidad, yo si pongo seis historias les estoy enseñando un minuto y medio de mi vida y hay 24 horas en el día.

¿Influencer favorita?

Me gustan mucho las influencers de Estados Unidos y también Arielle Charnas, María Pombo, me parece una chica muy natural y después sigo también a varias chicas de Madrid, no sé un popurrí de muchas influencers.

¿Hobby favorito?

Viajar.

¿Lugar favorito de Galicia?

Celanova.

¿Y de Estados Unidos?

Nueva York.