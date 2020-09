El cumpleaños de Paloma Cuevas: ¿algo más que una íntima cena?

En las últimas semanas han sido muchas polémicas que han derivado de la complicada relación que están viviendo Paloma Cuevas y Enrique Ponce tras anunciar su separación.

Sin embargo, debido a los últimos acontecimientos parece que la expareja podría estar acercando posturas. De hecho, Cuevas celebró su 48 cumpleaños el pasado viernes con una cena solo para unos pocos elegidos en la casa de unos íntimos amigos en Madrid. Hasta aquí todo normal, si no fuese porque Enrique Ponce estaba entre los pocos invitados que cenaron con la empresaria en un día tan especial para ella.

Así lo ha asegurado la periodista Paloma García Pelayo en El programa de Ana Rosa, desvelando además que la relación entre Paloma y Ponce es más que cordial. Y es que pese a su separación y el impactante noviazgo del torero con la joven Ana Soria, la presencia de Enrique en los momentos especiales de la vida de su exmujer sigue siendo importante.

De momento no han trascendido más detalles de este sorprendente reencuentro entre la empresaria y el diestro, que en los próximos días podrían firmar el divorcio del que tanto se ha hablado a lo largo del verano.

Pero, si lo que han contado en El programa de Ana Rosa es cierto, no solo hay una relación cordial entre ambos, sino que Ponce seguiría siendo uno de los grandes apoyos para Paloma y así lo habrían demostrado celebrando juntos el cumpleaños de la valenciana.

NOTICIA SORPRESA. La noticia de la asistencia de Enrique Ponce al cumpleaños de Paloma Cuevas ha sorprendido a Ana Rosa Quintana que cree que la empresaria es una santa. "Paloma es una santa porque yo veo las fotos de mi ex con otro en Instagram y me molestaría. Ella es una santa y yo no digo que él no lo sea pero ella es una santa. Tampoco hay que ser íntimos amigos", aseguró y Beatriz Cortázar apostilló que a Paloma lo que más le importa es el bienestar de sus hijas. "¿Tu invitarías a tu ex a tu cumpleaños?"

Y es que Paloma Cuevas está atravesando una etapa muy complicada tras su separación del torero. La empresaria intenta remontar el vuelo y piensa en recuperarse después del revés emocional de la separación. Para lograrlo, se apoya en su familia y en sus amigos más fieles, aquellos que nunca la han abandona en los momentos más duros.

Entre este círculo de amistades se encuentran Genoveva Casanova, Fiona Ferrer, el torero Javier Conde y Estrella Morente y también... Julio Iglesias.

El cantante, que se recupera de la caída que le hizo protagonizar una imagen viral acompañado de dos chicas que le ayudaban a caminar, le ha hecho una propuesta a la empresaria, según confirma el periódico El Mundo. Al parecer, Cuevas estaba planteándose la posibilidad de pasar una temporada fuera de España para alejarse del foco mediático. Londres o Suiza eran las ciudades que Paloma barajaba, a las que ahora se suma Punta Cana, destino que le habría ofrecido Julio Iglesias.