Alfred sufre un mareo en mitad de un concierto

Alfred, de Operación triunfo, ha preocupado a sus seguidores presentes en el concierto que los concursantes dieron en Inca, en Mallorca.

El cantante ha explicado este jueves que sufrió un pequeño mareo mientras cantaba City of Stars con Amaia y que ya se encuentra totalmente recuperado. "Ayer empecé a encontrarme mal en City of Stars. Empecé a ver mal, me bloqueaba, no recordaba nada", expuso el exconcursante en Twitter.

"Me fui cuando acabó la canción y ya fuera vi que me caía. Lo digo porqué nadie se dio cuenta y lo explico ahora porqué creo que mi interpretación fue floja. En ningún momento abandoné el escenario. Ahora estoy perfectamente y preparado para hoy cantar en Valencia y seguir con la gira. Lo de ayer fue fruto del agotamiento y del calor. Os mando un abrazo a todos. ¡Os quiero!", añadió.