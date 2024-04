Alfonso Díez, irreconocible tras su cambio de rostro

Fue una de las estrellas de la prensa rosa a principios de la década pasada, con una presencia constante en las revistas y programas de corazón, pero puede que hoy les cueste reconocerlo. Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, ha llamado la atención en varios eventos a los que ha asistido últimamente por su cambio de imagen.

Aunque siempre ha cuidado aspecto, el palentino, que ostenta el título duque viudo de Alba de Tormes, presenta hoy, a sus 73 años, un rostro distinto y rejuvenecido. Muchos apuntan que podría haberse sometido a alguna operación de cirugía estética.

En su última aparición público, en el funeral por Ira de Fürstenberg, fue de lo más comentado por los asistentes. Y el cambio de rostro de Alfonso Díez llegó también a las tertulias televisivas. En el programa Y ahora Sonsoles, la presentadora con raíces lucenses mostró su sorpresa por el nuevo look del aristócrata. "Puede que no le hayáis reconocido, tu cara no me suena, Alfonso. Si esto lo hace una mujer, le ponemos a escurrir", dijo Sonsoles Ónega.

Alfonso Díez se hizo famoso en 2008 por su romance con Cayetana Fitz-James Stuart, bastantes años mayor que él. Se casaron en 2011 y es viudo desde 2014, cuando falleció la duquesa de Alba a los 88 años.