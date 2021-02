El cantante Alex Casademunt lamenta que su compañero de Operación Triunfo David Bustamante no le haya mandado "un mensaje" para informarle del lanzamiento de la nueva versión de Dos hombres y un destino, tema que compartió con él en la versión original lanzada en 2002.

"Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... Es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo... Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja, muchos éxitos", ha escrito el cantante catalán en su cuenta personal de Twitter tras conocer la publicación de la versión de este tema a cargo de David Bustamante.



Se trata de una versión que forma como parte de un próximo disco en el que repasará los grandes éxitos de sus 20 años de carrera.

Grabado en Madrid y producido por Jacobo Calderón, la nueva Dos hombres y un destino llegó acompañada de un videoclip rodado también en la capital española, con Pablo Hernández como director y la producción de The Panda Bear Show.





No se ha ofrecido de momento más información sobre el que será el undécimo disco en la carrera del artista cántabro, ni título ni fecha de lanzamiento ni repertorio, más allá de que para su elaboración se han vuelto a registrar, tanto instrumental como vocalmente, todas las canciones.

Desde que se diera a conocer en 2001 en la primera edición de OT como tercer finalista, David Bustamante (San Vicente de la Barquera, Cantabria, 1982) se ha consolidado como una de las grandes voces de la nueva canción melódica en español.

Aunque en su carrera destacaron especialmente las ventas de su primer disco, Bustamante (2002), del que se despacharon 700.000 copias, ha sabido mantener un alto listón comercial en sucesivos álbumes, incluido el último, Héroes en tiempos de guerra (2019), que alcanzó el número 1 en España.