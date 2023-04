Alessandro Lequio rompe por fin su silencio: "Es muy triste"

Alessandro Lequio ha hablado por fin sobre el debate generado alrededor del nacimiento de su nieta Ana Sandro Lequio. Tras unas vacaciones en Galicia en las que el conde aprovechó para desconectar de todo el ruido mediático de las últimas semanas, Lequio reapareció en El programa de Ana Rosa y afirmó sentirse "presionado" por una situación que definió como "complicada". "Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es muy triste, tremendamente triste", explicó.

La expareja de Ana Obregón también expresó su "rabia" por que Aless sea "el protagonista de la actualidad": "No puedo encender la televisión cada dos segundos y escuchar una frase de mi hijo, porque duele". Por ello, Lequio pidió "respeto" a los periodistas y reveló que él no va a participar de este circo mediático. "A Aless no le gustaba que se hablase de su vida privada y eso es lo que voy a hacer", sentenció.

En lo que respecta a su relación actual con Ana Obregón, el italiano afirmó que está "todo bien" y que cada uno va "a lo suyo". "En la vida cada uno lleva el luto como puede", declaró en el programa de Telecinco.

Lequio, tras las exclusivas de Ana Obregón: "Nunca he dicho ni una sola palabra porque sé que eso es lo que a Aless le gustaría, por respeto a él"; "Esta situación es realmente triste" #AR10A https://t.co/eylrOYD6AY pic.twitter.com/XYhfnotdzn — Telecinco (@telecincoes) April 10, 2023

Primer mensaje de Ana Obregón en redes sociales

En plena tormenta mediática por la llegada al mundo de la pequeña Ana Sandra Lequio, Ana Obregón ha publicado su primer mensaje en redes sociales dirigido a su hijo fallecido y padre del bebé.

"Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija, mi Aless", comienza el texto, que también tiene palabras críticas para quienes censuran todo el proceso de gestación subrogada que emprendió la bióloga y presentadora para satisfacer el deseo de su hijo: "Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir, ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija".