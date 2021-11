Alejandro Sanz, roto por la muerte de un familiar: "Se me hace difícil hablar"

"Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invade. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros… tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente". Así arranca la desgarradora carta que le ha dedicado Alejandro Sanz a su primo David tras su fallecimiento.

"Quien me conoce sabe, que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo. Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno", proseguía el artista, que explica que David se ha ido "querido y arropado" en todo momento.

Sanz, que en Instagram ha acompañado su homenaje compartiendo un álbum de fotos con el fallecido, se despide de David recordando las últimas palabras que le dijo y que ha "grabado en su memoria: "Lo único que importa en la vida son las buenas personas". "Tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos", concluye Sanz.